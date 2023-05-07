سياحة الشيوخ تشكل لجنة فرعية لمتابعة مشكلات رشيد.. ومسلم: المدينة تعاني

أصدرت لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم عددا من التوصيات للنهوض بمدينة رشيد والترويج السياحي لها وتحويلها إلى متحف مفتوح.



وقال الدكتور "محمود مسلم"، إنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة السياحة والأثار بمجلس الشيوخ لمتابعة ملف مدينة رشيد وجمع كافة البيانات التى تخص هذا الملف من الجهات بالدولة ،برئاسة الدكتورة سها سعيد وعضوية عددا من أعضاء اللجنة .

وأشار مسلم إلى أن ما يتنتهي إليه هذة اللجنة سيترتب عليه دعوة وزير السياحة والأثار لبحث كافة الأمور حول المستقبل السياحي لمدينة رشيد.

وطالب مسلم بضرورة زيارة وزارة السياحة لمدينة رشيد للوقوف على المشكلات التى تواجهها .

تأتى هذة التوصيات على خلفية الزيارة البرلمانية التى قامت بها اللجنة لمدينة رشيد والمناقشات التى دارت فى الاجتماعات السابقه التى عقدتها اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاورييم بشأن الترويج السياحي لمدينة رشيد وأمكانية تحويلها إلى متحف مفتوح والتقدم لمنظمة اليونسكو بطلب لضمها ضمن قائمة التراث العالمي.

وقال الدكتور محمود مسلم خلال اجتماع اللجنة اليوم :مدينة رشيد جاذبة للحب وهناك عدد من التساؤلات يجب الأجابة عليها من قبل الجهات المعنية بالدولة وهي متى سيتم أفتتاح متحف رشيد ليكون قبلة للسائحين ومحبي الأثار ،ومتى سيتم الإنتهاء من مشكلات الترميم للمساجد الموجودة بمدينة رشيد ، وماهى الخطوات التى يجب اتخاذها لقبول اليونسكو طلب مصر لضم مدينة رشيد ضمن قائمة التراث العالمي.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهات المعنية لتذليل العقبات التى تحول دون تحويل مدينة رشيد لمنطقة سياحية عالمية جاذبة للسائحين لما تضمه من أثار إسلامية وقبطية مميزة .وقال :اللجنة تباحثت بجدية فى هذا الملف لأهميته سياحيا . ومازالنا مؤمنين أن مدينة رشيد واعدة وتستحق منا الكثير وأننا فى ظل أزمة اقتصادية عالمية تتطلب الأهتمام بالسياحة لتكون أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني.

وقال :نستطيع تنظيم رحلات لليوم الواحد لمدينة رشيد ،لتكون بداية وأنطلاقة حقيقية لهذة المدينة .لافتا إلي أن الأجابات الواردة من الجهاز التنفيذى بالدولة غير واضحة وهو ما يتطلب منا استمرار فتح الموضوع.

وأضاف : رشيد تعاني وهذا الوضع لايرضى أحدا ،وكلنا نحلم بأن تكون مدينة رشيد مدينة سياحية عالمية .مبينا إلى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة فرعية لأول مرة منذ عملها لأهمية هذا الملف .



وقالت وزارة السياحة والأثار أن المجلس الأعلي للأثار أنتهي خلال الفترة الماضية بترميم وصيانة العديد من المباني الأثرية بالمدينة وقد تم الإنتهاء من ترميم وصيانة عدد ١٥ منزلا أثريا ،وكذلك الإنتهاء من ترميم وصيانة عدد ٦ مساجد أثرية وجاري الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانة الخاصة بكل من منزل رمضان ومسجد المحلي .

وأشارت الوزارة إلي أنه جاري العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم وصيانة باقى الأثار المسجلة بعدد الاثار الاسلامية والقبطية بمدينة رشيد وتتمثل فى منزل المناديلي ومنزل درع وطبق وحمام عزوز وبوابة أبو الريش ومسجد الشيخ تقي.

وسألت اللجنة رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والاثار الدكتور أبو بكر أحمد عن المدة الزمنية المتبقية لأفتتاح متحف رشيد ولم تكن الأجابة واضحة .

وقال محمد سلامة رئيس الادارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشبط السياحي :لدينا خطة لدعم مدينة رشيد من خلا ل تفعيل رحلات اليوم الواحد ، و دعوة المدونين للحديث والكتابة عنها وكذلك الوفود الأجنبية .

وقالت النائبة هبة شاوريبم مقدم الاقتراح برغبة :أن مدينة رشيد تستحق العناية والأهتمام .لافتة إلي أن حفيد شاملبيون حينما زار رشيد تساءل قائلا : لماذا لاتضع ضمن المزارات السياحية العالمية لاسيما وأنها تعد ثانى مدينة مصرية تحتوي على الأثار الإسلامية .

وطالبت النائبة هبة شاورييم بضرورة وضع رشيد على خريطة السياحة المصرية .لافتة إلي ضرورة الاستعانة بالخبرات المتخصصة فى عمليات الترميم وبالأخص لمتحف رشيد .وكذلك الأهتمام

بالمنتجات اليدوية التى تتميز بها المدينة .وقالت :أن مصر اختيرت كأرخص دولة سياحية وهذا يمكن الاستفادة منه .

وقال المهندس مجدى أبو عيد مدير عام الشئون الهندسية لوزارة الأوقاف :

هناك جهود مبذوله للإنتهاء من المسجد المحلي برشيد ،وهناك ما يقرب من 60 مليون جنيه تم صرفهم حتى الأن في هذا المشروع .

وعقب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة بأن كلام التنفيذين يحتاج إلي توضيح أكثر بحجم الأعمال التي تم الإنتهاء منها والوقت المتبقي لأفتتاحها .وقال :عايزيين ننقذ رشيد عشان ميجيش بعد ٢٥ سنةناس تانية تحكى نفس الحكاية .

وانتقدت النائبة سها سعيد وكيل لجنة السياحة والأثار بمجلس الشيوخ أداء الحكومة وتعاملها مع هذا الملف.

وطالبت بتشكيل لجنة هندسية غير خكومية لمراجعة أعمال الترميم والإنتهاء منها للمناطق الأثرية بمدينة رشيد.