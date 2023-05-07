السفارة الروسية بالقاهرة: عودة سوريا للجامعة العربية يسهم في التغلب على التحديات

قالت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم، تعليقا علي عودة سوريا للجامعة العربية، إنها ترحب بالقرار، الذي تم اتخاذه اليوم في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة جمهورية مصر العربية، لاستعادة العضوية الكاملة لسوريا في الجامعة الموقرة.

وأكدت السفارة الروسية، أن عودة دمشق إلى الجامعة العربية ستساهم في التغلب على التحديات في المنطقة.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، أعلن في دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.

وأوضح مجلس جامعة الدول العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.