مجدي أحمد علي: الرقابة عطلت فيلم طلعت حرب 2 عاما كاملا

كشف المخرج مجدى أحمد على عن تفاصيل فيلمه الأخير "2 طلعت حرب" والذى واجه صعوبات كثيرة بسبب أن هذا العمل كان من النقرر إخراجه عدد من الشهرين منهم رأفت الميهى ولكن استقر بعد ذلك عندى لاخراجه وكان السيناريو مجرد فيلم قصير خاص بالجزء الأخير من الفيلم الذى يشهد الثورة.

وأضاف مجدى أحمد على : الفيلم واجهة صعوبات مع الرقابة والتى عطلت تنفيذ الفيلم عام كامل بسبب المشاهد الوثائقية السياسية التى استعنت بها ضمن أحداث الفيلم ولكن بعد عديد من المناقشات تم الاتفاق والافراج عن العمل.

يأتى فيلم "2 طلعت حرب" آخر أعمال الفنان سمير صبرى التى عرضت له على إحدى المنصات قبل وفاته وحصل من خلالها على جائزة أحسن ممثل فى مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية.

فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

فيلم “2 طلعت حرب”

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي سياسي عبر شقة سكنية تقع في شارع طلعت حرب، وتطل على ميدان التحرير، أحد أشهر وأكبر ميادين العاصمة المصرية، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

def41834-67a5-4381-be37-e87cc0866c8b