داليا الشافعي عن توليها مستشار رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية: سعيدة بهذه المكانة

قالت الدكتورة داليا الشافعي، مستشار رئيس وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية بعد تعينها في منصب رفيع في المجلس الاستشاري بكندا، إنها تشعر بالسعادة المفرطة لتوليها هذا المنصب الهام، مشيرة إلى أنها تحمل فوق عاتقها مسؤولية وأمانة هذا المنصب الجديد.

وأضافت "داليا الشافعي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنها محتفظة بالقيم والمبادئ والأخلاق المصرية حتي لأن ولن تتنازل أبدا عنها، لأن في كندا تحديداً يقال عن من يتولي منصب رفيع المستوى أن هذا الشخص مهاجر ولكن بعد ذلك يذكرون جنسيته.

وتابعت الدكتورة داليا الشافعي، أن تربت علي انها دائما تقوم بجلب الفخر لبلدها ووطنها وأهلها عن طريق تمسكها بالقيم والمبادئ الجيدة.