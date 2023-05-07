عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرائق الغابات تشتعل في كندا.. وقرار عاجل من السلطات

حرائق الغابات تشتعل
حرائق الغابات تشتعل في كندا

دفعت حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة ألبرتا الكندية السلطات لإعلان حالة الطوارئ حيث تغذي الأجواء الحارة والجافة العديد من حرائق الغابات.

وقالت دانييل سميث، رئيسة وزراء الولاية: إن عدد حرائق الغابات وعمليات الإجلاء زادت مرة أخرى ويجب أن نعطي الأولوية لسلامة سكان مقاطعة ألبرتا، مشيرة إلى أنه تم إرسال الطواقم الخاصة لمكافحة الحرائق.

وبحسب السلطات الكندية، فقد اضطر ما يقرب من 25 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، ونشط نحو 109 حرائق من بينها 33 حريقًا خرجت عن السيطرة، واحترق ما يقرب من 122 ألف هكتار من الأراضي في الأيام الأخيرة.

من جانبها قالت كريستي تاكر، مديرة وحدة المعلومات في حرائق غابات ألبرتا ووايلد فاير، لهيئة الإذاعة الكندية إن 800 هكتار في المتوسط تحترق في مثل هذا الوقت من العام.

وتبلغ مساحة بعض الحرائق 12 هكتارا فقط، بينما تمتد حرائق أخرى لآلاف الهكتارات. يذكر أن الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع.

السلطات الكندية حالة الطوارئ حرائق الغابات عمليات الإجلاء مقاطعة ألبرتا مكافحة الحرائق إعلان حالة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

قبل امتحانات الترم الثاني..سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك رددها وسترى العجب

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

رقصة فيفي عبده مع عمرو دياب تثير الجدل .. شاهد

تدنٍ في الرؤية.. تحذير عاجل من السعودية لسكان هذه المناطق

الأولى إفريقيا.. مصر تتقدم إلى المركز 24 عالميا بمؤشرات النشر العلمي

تحركات أمريكية ومطالب مصرية عاجلة.. هل تنجح جهود وقف التصعيد في فلسطين

كهربا: أنا زعلان من اللي بيحصل.. مليش ذنب وبيتحط اسمي في كل حاجة

إضاءة معالم بريطانيا بألوان علمها احتفالًا بتتويج تشارلز| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشاط رياح وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

موقف محرج لـ كيتي بيري قبل ساعات من غنائها أمام تشارلز.. صور

خبراء ينصحون النساء بتناول موزة واحدة خلال الدورة الشهرية

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ