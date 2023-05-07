حرائق الغابات تشتعل في كندا.. وقرار عاجل من السلطات

دفعت حرائق الغابات المشتعلة في مقاطعة ألبرتا الكندية السلطات لإعلان حالة الطوارئ حيث تغذي الأجواء الحارة والجافة العديد من حرائق الغابات.

وقالت دانييل سميث، رئيسة وزراء الولاية: إن عدد حرائق الغابات وعمليات الإجلاء زادت مرة أخرى ويجب أن نعطي الأولوية لسلامة سكان مقاطعة ألبرتا، مشيرة إلى أنه تم إرسال الطواقم الخاصة لمكافحة الحرائق.

وبحسب السلطات الكندية، فقد اضطر ما يقرب من 25 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم، ونشط نحو 109 حرائق من بينها 33 حريقًا خرجت عن السيطرة، واحترق ما يقرب من 122 ألف هكتار من الأراضي في الأيام الأخيرة.

من جانبها قالت كريستي تاكر، مديرة وحدة المعلومات في حرائق غابات ألبرتا ووايلد فاير، لهيئة الإذاعة الكندية إن 800 هكتار في المتوسط تحترق في مثل هذا الوقت من العام.

وتبلغ مساحة بعض الحرائق 12 هكتارا فقط، بينما تمتد حرائق أخرى لآلاف الهكتارات. يذكر أن الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع.