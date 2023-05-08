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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

محطة قطار بردين بالشرقية تعرض حياة الأهالي للخطر

صدى البلد

القطر بيبقى أعلى من الرصيف بمسافة متر ومستحملين ويوم ما نشتكى عايزين يشيلوا المحطة"، تلك الكلمات تحمل معاني الألم واليأس التي عبّر بها أهالى قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق فى محافظة الشرقية عن معاناتهم من محطة قطار البردين ولم يطالها حتى الآن أى نوع من التجديد أو التطوير.


ويقول المواطن رجب عتمان أحد قراء موقع "صدى البلد" فى رسالة عبر خدمة الشكاوى “ بين الناس ”  الخاصة بالموقع، أن عدم صيانة المحطة أدى لسوء حالة الأرصفة وانخفاض الرصيف عن القطار مسافة متر وتسببه في الكثير من الحوادث بالإضافة إلى سوء الخدمات بالمحطة، مشيرًا إلى أن الأهالي سبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى لهيئة السكة الحديد ومحافظ الغربية وجاء الرد بإصدار قرار بإزالة المحطة.

وطالب المسؤولين بسرعة التعامل مع الأمر وعدم إلغاء المحطة والعمل على تطويرها لحاجة القرية لها وباعتبارها محطة مهمة للمركز.


للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01015748071

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

التجديد أو التطوير السكة الحديد هيئة السكة الحديد سوء حالة الأرصفة سوء الخدمات محطة قطار البردين مركز الزقازيق

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