متحدث الخارجية: الدول المجاورة للسودان تتأثر بصورة مباشرة بما يحدث

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الملف السوداني يُعاني من أزمة كبيرة، مشيرًا إلى ان مصر تعاملت مع هذه الأزمة، من خلال العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار دون شروط، لحماية مقدرات الشعب السوداني ، مشيرًا إلى أن مصر تواصلت مع قائد الدعم السريع وقائد الجيش السوداني للحديث على أهمية ويقف أطلاق النار.



وتابع "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هناك توافق دولي واضح أمام الجميع حول ضرورة وقف إطلاق النار لوصول أعمال الإغاثة الانسانية والطبية للسودانيين، وللتعامل مع أزمة النزوح، وإيجاد حلول للوضع المأساوي للشعب السوداني، والعمل على حل الأزمة من خلال الحوار.

ولفت إلى أن هناك لجنة اتصال مشكلة بين مصر والسعودية للتواصل مع جميع الأطراف داخل وخارج السودان، والعديد من المنظمات المنخرطة للتعامل مع هذه الأزمة، بهدف المساهمة في جهود حل الازمة السودانية، مشيرًا إلى أن الشأن الداخلي السوداني لا يجب أن يشهد أي تدخلات خارجية، ودور المجتمع الدولي يجب أن يكون محصورًا على حث الاطراف على حل الازمة، وأن لا يتحول الدول الدولي إلى تدخل سلبي يزيد من هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الدول المجاورة للسودان تتأثر بصورة مباشرة بما يحدث في السودان، فمصر على سبيل المثال استقبلت 50 ألف سوداني خلال الفترة الاخيرة، كما أن هناك اعداد كبيرة تتجه نحو تشاد، ودولة جنوب السودان، ولذلك التواصل مع دول جور السودان أمر هام ، لأنه أكثر الدول حرصا على استقرار دولة السودان.