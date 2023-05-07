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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"إنهاء ما بدأناه".. بيان عاجل من قديروف بشأن أزمة "فاجنر" والجيش الروسي

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

علق رئيس الشيشان، رمضان قديروف، علي أزمة قيادة مجموعة فاجنر والجيش الروسي بشأن الذخيرة، مشيرا إلي أنه سيتم التعامل معها ليس في المحادثات، ولكن مباشرة.

وكتب قديروف عبر “تلجرام”: "في بعض اللحظات، ظل أمر الشركات العسكرية الخاصة غير مذكور، لكننا سنكتشف ذلك. ليس في المحادثات أو القنوات، بل أمام الجميع وعلى مسافة من بعضهم البعض، وعلى الهواء مباشرة، وجهاً لوجه".

وأشار رئيس الشيشان، إلى أن “الكثير من الضوضاء أثيرت حول فاجنر، وكان من الضروري إنهاء ما بدأناه، دون التحدث غير الضروري إلى العالم بأسره".

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وكتب قديروف: "من أجل الإنهاء، والضغط بالقوات والوسائل المتاحة، وتغيير التكتيكات إلى الواقع. تمامًا كما فعلت الوحدات الأخرى في ظروف النقص، عندما حرروا مدنًا صعبة مثل باخموت في عام 2022".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجموعة فاجنر، يفجني بريجوزين، عن انسحاب قواته من باخموت في 10 مايو. 

وأعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، أنه سيرسل مقاتلين من مفرزة أخمات الخاصة ليحلوا مكانهم في المدينة. 

وفي وقت لاحق، تحدث بريجوزين عن تلقي أمر قتالي، حيث وعد مقاتلو فاجنر بتزويدهم بالذخيرة والأسلحة لمواصلة العمليات.

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