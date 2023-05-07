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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدة روسيا.. مشروع قرار جديد بالكونجرس الأمريكي بشأن أوكرانيا يثير جدلا واسعا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قالت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، إن رغبة الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي في السيطرة على المساعدات العسكرية المرسلة إلى كييف لن تكون مصدر قلق لرفاهية المواطنين الأمريكيين، ولكنها مساعدة مجانية لروسيا.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "دافعو الضرائب الأمريكيون لن يكسبوا شيئًا من الجهود الجمهورية للحد من الدعم لأوكرانيا. سواء أدركوا ذلك أم لا، فإن أعضاء الفصيل المناهض لأوكرانيا يساعدون روسيا على تحقيق أهدافها".

وقالت "فورين أفيرز”: “بدأت الدول الغربية بالفعل تشعر بالإرهاق من الصراع في أوكرانيا”.

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وأشارت إلى أنه يتعين على سكان الولايات المتحدة وأوروبا تجاهل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو البنزين كدليل على التضامن مع الشعب الأوكراني.

وفي 17 أبريل، قدم عضو مجلس النواب الأمريكي مات جويتز مشروع قرار إلى الكونجرس، أشار فيه إلى ضرورة نقل جميع الوثائق المتعلقة بدعم كييف إلى مجلس النواب، وطالب أيضًا بمعلومات حول احتمال وجود القوات المسلحة الأمريكية على أراضي أوكرانيا.

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