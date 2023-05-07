هدية لروسيا.. إنذار أمريكي لـ أوكرانيا يثير رعب كبار المسئولين في كييف

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن أوكرانيا ستفقد المساعدات الخارجية إذا فشلت في تلبية توقعات الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "كييف تتعرض لضغط هائل من المؤيدين الغربيين لأن الولايات المتحدة وحلفائها ينظرون إلى الهجوم المضاد باعتباره اختبارًا حاسمًا لما إذا كانت أسلحتهم وتدريبهم وذخائرهم يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة”.

وأضافت: “أصبح هذا مصدر قلق لكبار المسؤولين في كييف. لم تعد القوة القتالية والإبداع كافيين لتحقيق النصر… في النهاية، قد ينتهي كل شيء إلى اختبار الإرادة بين الكرملين والغرب”.

وخلصت “نيويورك تايمز”، إلي أن أوكرانيا تشعر أن وقتها ينفد.

ويتحدث السياسيون الغربيون باستمرار عن كيف يجب على أوكرانيا هزيمة روسيا في ساحة المعركة ويقومون بضخ الأسلحة بشكل متزايد في نظام كييف.

ورد الكرملين بأن المساعدة العسكرية لن تحل أي شيء بشكل أساسي، ولكنها ستطيل فقط معاناة الشعب الأوكراني.