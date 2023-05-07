إعلان صادم من أوكرانيا بشأن استهداف وقتل الروس في جميع أنحاء العالم

قال رئيس المخابرات الأوكرانية، الجنرال كيريل بودانوف، إن المخابرات الأوكرانية ستواصل حملتها ضد الروس في أي مكان على وجه هذا العالم.

وبودانوف، الذي يرأس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، اتهمته محكمة موسكو الشهر الماضي بارتكاب جرائم إرهابية، وربطته السلطات الروسية بسلسلة من عمليات التخريب والاغتيال، كان آخرها مؤامرة فاشلة لقتل كبار المسؤولين الروس في شبه جزيرة القرم.

وفي مقابلة مع “ياهو نيوز” ، قال بودانوف، عندما سئل عما إذا كانت المخابرات الأوكرانية مسؤولة عن مقتل الصحفية والناشطة السياسية الروسية داريا دوجينا في موسكو العام الماضي، إن ما تسميه روسيا “إرهابًا، نسميه التحرير.

وقال: “لا تستمر في هذا الموضوع. كل ما سأعلق عليه هو أننا نقتل الروس وسنواصل قتل الروس في أي مكان على وجه هذا العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا”.

وأشارت وثائق البنتاجون التي تم تسريبها مؤخرًا إلى أنه عندما أمر بودانوف مرؤوسيه بالاستعداد لضربات جماعية على المدن الروسية في فبراير، تدخل الجواسيس الأمريكيون، الذين كانوا يراقبون اتصالاته، لإلغاء العملية.

ومنذ أن تحدث بودانوف إلى موقع ياهو ، تم إسقاط طائرتين بدون طيار محملة بالمتفجرات فوق الكرملين، كما أصيب المراسل والناشط الروسي زخار بريليبين بجروح خطيرة في انفجار سيارة مفخخة.

واعترف أحد المشتبه بهم في هجوم التفجير على بريليبين لسلطات إنفاذ القانون الروسية أنه تم تعيينه من قبل جهاز مخابرات أوكراني غير محدد، بينما قالت موسكو إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية النهائية عن كلا الحادثين.