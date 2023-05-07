مستقبل غامض .. الكشف عن مصير مشؤوم لـ أوكرانيا

قال الفيلسوف والمؤرخ واللغوي الأمريكي، نعوم تشومسكي، إن أوكرانيا لديها فرصة لتصبح في المستقبل نظيرًا لـ النمسا خلال الحرب الباردة أو المكسيك الحديثة.

وقال تشومسكي، في مقابلة مع مجلة “نيو ستيتسمان”: "بادئ ذي بدء، لن تكون أوكرانيا عضوًا في الناتو. هذا هو الخط الأحمر الذي أصر عليه كل زعيم روسي منذ يلتسين وجورباتشوف. لا يمكن للمكسيك الانضمام إلى تحالف عسكري معاد للولايات المتحدة. لا توجد معاهدة بشأن هذا”.

في الوقت نفسه، يعتقد تشومسكي أن كييف ليست مستقلة في سياستها.

وقال: "أوكرانيا ليست حرة في أفعالها وقراراتها ، فهي تعتمد على ما تحدده الولايات المتحدة. لذلك عندما كانت هناك بعض الفرص للمفاوضات قبل عام، في مارس وأبريل من العام الماضي، أفادت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أنهما فعلتا لا يعتبر هذا وقتا جيدا للحوار".

وأوضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا تخلتا عن محادثات السلام من أجل تعزيز مصالحهما الوطنية، حتى عندما تكون أوكرانيا "محطمة ومدمرة".

في الوقت نفسه، أكد تشومسكي أن روسيا تتصرف في أوكرانيا بشكل أكثر إنسانية من سلوك الولايات المتحدة في العراق.

وقال تشومسكي: "عندما كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تسحقان بغداد، هل قام أي زعماء أجانب بزيارتها؟ لا، لأنه عندما تخوض هذه الدول الحرب، فإنهم يدمرون كل شيء: الاتصالات، والنقل، والطاقة، وكل ما يجعل المجتمع يعمل”.