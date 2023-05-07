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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من كييف إلى القرم وخيرسون.. هجوم بالمسيرات يستهدف نحو ثلثي أوكرانيا

هجوم بالمسيرات يستهدف
هجوم بالمسيرات يستهدف نحو ثلثي أوكرانيا

ظلت تنبيهات الغارة الجوية مستمرة لعدة ساعات طوال الليل حتى وقت مبكر من اليوم الأحد، في ما يقرب من ثلثي أوكرانيا؛ حيث قال مسؤولون إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت عددا من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك واحدة فوق المجال الجوي في كييف.

وقالت الإدارة العسكرية لكييف في تطبيق المراسلة "تليجرام": "خلال التنبيه الجوي الأخير، تم اكتشاف طائرة بدون طيار استطلاع تابعة للعدو (مركبة جوية غير طبيعية) في المجال الجوي في كييف".

وأضافت أنه: "تم تدمير الطائرة بدون طيار ... بشكل مبدئي، لم تكن هناك خسائر أو تدمير".

وامتدت التنبيهات من العاصمة كييف والمناطق إلى الغرب إلى جميع المناطق في الشرق وكذلك جنوبا إلى منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسي.

وقال مسؤول روسي في شبه جزيرة القرم إن أوكرانيا أرسلت أكثر من 10 طائرات فوق شبه جزيرة القرم.

وأفاد المسؤولون المحليون في العديد من المناطق الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي قد تم نشرها بين عشية وضحاها، ولكن لم تكن هناك معلومات فورية في وقت مبكر يوم الأحد على الخسائر أو الأضرار المحتملة.

أنظمة الدفاع الجوي هجوم بالمسيرات العاصمة كييف الطائرات بدون طيار منطقة خيرسون

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