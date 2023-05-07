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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من موسكو بعد تصريحات أوكرانيا بشأن قتل الروس حول العالم

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، حول نية الأوكرانيين قتل الروس "في أي مكان في العالم".

وكتبت زاخاروفا علي “تلجرام”، "أجاب بودانوف على سؤال حول تورط كييف في مقتل داريا دوجينا في مقابلة مع ياهو نيوز.. كل ما سأعلق عليه هو أنهم اعترفوا بقتل  الروس ومواصلة قتل الروس في أي مكان في العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا".

وأوضحت زاخاروفا، أن “هذا البيان يشير إلى تمويل الولايات المتحدة لنظام كييف الإرهابي. هذه ضربة مباشرة للبيت الأبيض”.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على أن نظام كييف أعلن أن إدارة بايدن ترعى الإرهاب.

وفي وقت سابق، قال رئيس المخابرات الأوكرانية، الجنرال كيريل بودانوف، إن المخابرات الأوكرانية ستواصل حملتها ضد الروس في أي مكان على وجه هذا العالم.

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وبودانوف، الذي يرأس المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، اتهمته محكمة موسكو الشهر الماضي بارتكاب جرائم إرهابية، وربطته السلطات الروسية بسلسلة من عمليات التخريب والاغتيال، كان آخرها مؤامرة فاشلة لقتل كبار المسؤولين الروس في شبه جزيرة القرم.

وفي مقابلة مع “ياهو نيوز” ، قال بودانوف، عندما سئل عما إذا كانت المخابرات الأوكرانية مسؤولة عن مقتل الصحفية والناشطة السياسية الروسية داريا دوجينا في موسكو العام الماضي، إن ما تسميه روسيا “إرهابًا، نسميه التحرير.

وقال: “لا تستمر في هذا الموضوع. كل ما سأعلق عليه هو أننا نقتل الروس وسنواصل قتل الروس في أي مكان على وجه هذا العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا”.

زاخاروفا الدفاع الأوكرانية روسيا أوكرانيا إدارة بايدن الخارجية الروسية

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