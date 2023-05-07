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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تؤجل مناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين وضع اليد

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تأجيل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من بعض الأعضاء في شأن تقنين وضع اليد، انتظارا لمشروع القانون الذي تعده الحكومة، والذي أعلن عنه ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

كما أوصت اللجنة، ضرورة تحديد أسس ومعايير التسعير ووضعها في تعديلات القانون المنتظرة بحديها الأدنى والأقصى، بهدف مواجهة المغالاة في تسعير مقابل التقنين.

وطالبت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بضرورة وضع أنظمة سداد جديدة بمدد مختلفة للتسهيل على المواطنين، مع استحداث نظام جديد في المعاينة يسمى "المعاينة العاجلة" تقوم على تنفيذه الهيئة العامة للمساحة، مع جعل اللجنة الرباعية هي المختصة بنظر التظلمات على أن تكون قراراتها ملزمة.

أبو العلا محمد احمد السجيني الإدارة المحلية اعضاء المجلس المهندس أحمد السجيني

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