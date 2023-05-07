لإغاثة السودان.. تحركات عاجلة من مركز سلمان بعد توجيهات الملك وولي العهد

قال مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم، إن التنسيق عال مع الأطراف السودانية لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد مركز سلمان خلال تصريحات لشبكة "العربية"، أن حملة التبرعات الشعبية للسودان ستكون عبر منصة ساهم.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

كما طالبا بتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا. حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وأكد المركز، أنه سيقدم مساعدات غذائية في كل مناطق السودان، كما أن مساعداتنا للسودان ستتركز على الحاجات الأساسية.