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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برتوكول بين الصحة والثقافة ومصلحة الضرائب بسيناء لنشر الوعي لتفادي الأمراض

لقاء مسؤلة التثقيف
لقاء مسؤلة التثقيف الصحي مع وكيل فرع ثقافة سيناء

ابرمت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، بروتوكول تعاون مشترك بين الثقافة الصحية

 والإعلام بإدارة العريش الصحية،  و قصر ثقافه العريش، ومصلحة الضرائب  من أجل  نشر الوعي الصحي لأفراد المجتمع ، وذلك من خلال نشر السلوكيات الصحية الصحيحة وتفادي السلوك لخاطئ، لتفادي الإصابة بالامراض.


أكدت عائشه جمال و ا.رانيا محمود مسئولي الثقافة الصحية و الإعلام بإدارة العريش الصحية في لقائهما ، مع عاطف محمد مدير مصلحة الضرائب العامة ، ومحمود حنفي وكيل فرع الثقافة بشمال سيناء   أن الهدف هو كيفية تجنب العاملون الكثير من هذه الأمراض، ولهذا إهتمت مديرية الصحة  بنشر الوعي، والتثقيف الصحي بين الناس لتفادي العديد من الأمراض.

 

الصحة العامة :

 

وينص البروتوكول على أهميه نشر الوعي الصحي للعاملين بها و المترددين عليها،   للمحافظه على الصحه العامه ،و دتجنب الامراض و الحد من انتشارها ، و تعريفهم بالمبادارات الرئاسيه ، و الخدمات الصحيه المتوفره بالمنشآت الصحيه.

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سيناء بروتوكول الوعي الأمراض العاملين

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