الحصول على عينات التربة بالتجمعات التنموية بقرى الحسنة لليوم الثالث

إستكمل مركز بحوث الصحراء أعمالها بالحصول على عينات من التربة لليوم الثالث، على التوالى بتجمع ( النوافعه _ الكيلو ٦١ ) بمركز الحسنة محافظة شمال سيناء..حيث قام الفريق البحثي بأخذ عينات لفحص وتصنيف نوع التربة داخل التجمع لتحديد المحاصيل الزراعية المناسبة وتهيئة المناخ الملائم ، للنهوض بالقطاع الزراعي .

الخدمات الزراعية:

وتهدف أعمال الفريق البحثي إلى تعزيز سبل التنمية الزراعية داخل قري المركز والمدينة لتلبية احتياجات المزارعين وتقديم الإرشادات والخدمات الزراعية المتنوعه لهم لتحقيق أقصي عائد ممكن من الإنتاج الزراعي وتوسيع الرقعه الخضراء بمركز ومدينة الحسنه ٠

وضمت اللجنة في عضويتها : المهندس محمود جبر جبر غريب ، والمهندس محمد صبري عبد الرحمن ، المهندس محسن جمال راشد.



وقد رافق وليد امين مساعد رئيس المركز والمدينة للتجمعات التنموية ، أعضاء لجنه بحوث الصحراء داخل قري وتجمعات مركز الحسنة بتكليف من المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة.