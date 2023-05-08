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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب برلماني باستدعاء وزير التعليم لوجود أسئلة من منهج ملغى بامتحانات الصف الأول الإعدادي

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سرعة التحرك والتحقيق فى واقعة وجود أسئلة من المنهج الملغي فى امتحان مادة العلوم، لطلاب الصف الأول الإعدادي، بإدارة الزيتون التعليمية، التابعة لمحافظة القاهرة، فى أول ايام اختبارات نهاية العام الدارسي الحالي2022/2023.

كما طالبت " الجزار " فى طلب احاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة توقيع أشد العقوبات ضد مرتكبى مثل هذه الاخطاء الكارثية فى الامتحانات مشيرة الى ضرورة أن يقوم الوزير بتشكيل لجنة لمراجعة جميع الامتحانات فى مختلف المراحل بالتعليم بصفة عامة وفى امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة بصفة خاصة.

وقالت النائبة سميرة الجزار إن ظاهرة وجود اسئلة فى الامتحانات من خارج المناهج او من اجزاء ملغية من المناهج اصبحت ظاهرة متكررة سنوياً مطالبة من المستشار الدكتور حنفى جبالى احاطة طلب الاحاطة الى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاتها ومعرفة الاجراءات التى سوف يتخذها لمنع تكرار مثل هذه الاخطاء الكارثية والتى تسبب فى هلع وفزع الطلاب وأسرهم.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني امتحان مادة العلوم الصف الاول الاعدادي رئيس مجلس النواب

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