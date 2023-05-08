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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الدقهلية: سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدون مشاكل

ناصر شعبان
ناصر شعبان

تابع ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أداء طلاب الدقهلية لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على عدم وجود أي معوقات لسير لجان الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية.

ويؤدي اليوم طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم ٦٤١٨٠ طالب وطالبة في ٢٠٦ لجنة ، اختبار في مادتي الأحياء والفلسفة ، وفي الصف الثاني الإعدادي يؤدى الامتحان ١٠٥١٣٠ طالب وطالبة في ٨٤٢ لجنة في مادتي العلوم والتربية الفنية ، وفي مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية لطلاب الصف السادس الابتدائي وعددهم ١٣٤٤٣٠ طالب وطالبة في١٤٣١لجنة ، ومادة الرياضيات لطلاب الصف الخامس الابتدائي وعددهم ١٤١٣٨١، ومادة العلوم لطلاب الصف الرابع الابتدائي وعددهم ١٣٩٩٠١طالب وطالبة.

ولم ترصد غرفة العمليات المركزية بالمديرية و الغرفات الفرعية بالإدارات التعليمية أي مخالفات، وجاءت الأسئلة من المنهج الدراسي، طبقا للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، وفي مستوى الطالب المتوسط.

وأكد ناصر على تحري الدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات  فى الشيت لينال كل طالب حقه، مشيرا إلى أنه تم توفير مقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات  الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

 وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل اللجان.


 

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