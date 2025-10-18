غدًا.. انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي بالقاهرة بمشاركة دولية واسعة

يعقد غدًا الأحد بالقاهرة ، مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، في دورته الثامنة والعشرين، تحت شعار "تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. شراكات دولية"، والذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري .



وقد بدأت وفود المؤتمر بالتوافد على القاهرة للمشاركة في أعمال القمة، حيث وصلت كل من السيدة سوزان موهويزي، النائبة الأولى للرئاسة ممثلة عن السيدة جانيت موسوفيني وزيرة التعليم والرياضة وحرم رئيس أوغندا، وكذلك السيدة أمينة غريب فقيم، رئيسة جمهورية موريشيوس السابقة.



وكانت في استقبال الضيفتين الدكتورة هدى يسي، التي رحّبت بالحضور، مشيرة إلى أن الوفود لا تزال تتوافد على مدار اليوم السبت، استعدادًا للمشاركة في افتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب له، غدًا، بمشاركة واسعة من المتحدثين من مختلف الدول.



وأكدت يسي عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وأوغندا، مشيرة إلى العلاقات التجارية العربية-الأوغندية التي تعود إلى القرن التاسع عشر، حين انتقل العرب إلى أوغندا لأغراض التجارة والتبادل التجاري.



كما شددت على متانة العلاقات بين مصر وموريشيوس، والتعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات، بما يتماشى مع تطلعات الجانبين نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين رجال الأعمال والمستثمرين لتوسيع فرص الشراكة في القطاعات الاستراتيجية.

يُذكر أن قمة المستثمرات العرب والمعرض المصاحب لها تحظيان برعاية ومشاركة من جامعة الدول العربية، إلى جانب كوكبة من الوزراء والمسؤولين والهيئات الاقتصادية البارزة.