يقدم موقع صدي البلد سعر الريال السعودي اليوم السبت 18-10-2025
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
12.66 جنيه للشراء.
12.70 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
12.62 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
12.62 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
12.64 جنيه للشراء.
12.68 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
12.64 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبي الإسلامي
12.67 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
12.66 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
12.61 جنيه للشراء.
12.69 جنيه للبيع.