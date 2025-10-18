قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النفط يهبط للأسبوع الثالث وسط مخاوف من فائض في المعروض

تراجعت أسعار النفط للأسبوع الثالث على التوالي، وسط إشارات على أن السوق بدأت تميل نحو فائض بالمعروض توقعه محللون.

أنهى سعر خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الجمعة دون تغير يُذكر قرب مستوى 57 دولاراً للبرميل، منخفضاً 2.3% هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر له منذ مارس.

توالت هذا الأسبوع أنباء تاشير إلى زيادة الإمدادات. إذ رفعت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لفائض المعروض العالمي المتوقع في العام المقبل بنحو 18%. كما أشار أحد وسطاء التخزين في الولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير في الطلب على حجز سعات تخزين في مركز النفط الرئيسي بولاية أوكلاهوما (كوشينغ)، ما يؤكد أن المتعاملين يستعدون لموجة تخمة في المعروض. كما تراجعت أسعار درجات النفط الأميركية الرئيسية.

تهدئة في التوتر التجاري الأميركي الصيني

يتابع متداولو النفط التقلبات المستمرة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.

قال الرئيس دونالد ترمب يوم الجمعة إن الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين "لن تستمر"، معبّراً عن تفاؤله بأن اجتماعه المقبل مع الرئيس شي جين بينغ قد يفضي إلى سلام تجاري دائم، وذلك بعد أن كان قد هدّد الأسبوع الماضي بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% على السلع الصينية. وأسهم هذا التغيير في نبرة الخطاب في تخفيف المخاوف من أن يؤدي النزاع بين أكبر مستهلكَين للخام في العالم إلى تراجع الطلب على الطاقة.

