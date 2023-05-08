تراجع الإنتاج الصناعي بألمانيا 3.4% في مارس

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023، إن الإنتاج الصناعي للبلاد انخفض أكثر من المتوقع في مارس المنقضي.

وبحسب تقرير منشور عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد تراجع المؤشر بنسبة 3.4% عن الشهر السابق.

وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، حول ذا الشأن، فقد توقع محللون انخفاضاً 1.3%.

وسجلت أسعار المنتجين خلال مارس، انكماشاً بـ 2.6-% ليوسع بذلك من الوتيرة هذا الانكماش، وذلك بعد أن كان قد سجل 0.3-% في الشهر السابق.

أظهر مسح الإثنين 24 أبريل 2023، أن معنويات الأعمال في ألمانيا ارتفعت بشكل طفيف في أبريل 2023 بدعم من تحسن توقعات الشركات الأمر الذي يعزز المؤشرات الإيجابية فيما يأمل أكبر اقتصاد في أوروبا في تفادي ركود في أشهر الشتاء.



وأوضح معهد إيفو أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال وصلت إلى 93.6 بعد قراءة معدلة لمارس 2023 عند 93.2.