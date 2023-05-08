عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الإنتاج الصناعي بألمانيا 3.4% في مارس

المانيا
المانيا

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الإثنين الموافق 8 مايو 2023، إن الإنتاج الصناعي للبلاد انخفض أكثر من المتوقع في مارس المنقضي.

وبحسب تقرير منشور عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد تراجع المؤشر بنسبة 3.4% عن الشهر السابق.

وزير التموين: الحرب الروسية وحركة الدولار يتحكمان في أسعار السلع محليا

البترول: تعيين رئيس جديد لشركة كارجاس وآخر لمكتب الوزير

وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، حول ذا الشأن، فقد توقع محللون انخفاضاً 1.3%.

وسجلت أسعار المنتجين خلال مارس، انكماشاً بـ 2.6-% ليوسع بذلك من الوتيرة هذا الانكماش، وذلك بعد أن كان قد سجل 0.3-% في الشهر السابق.

أظهر مسح الإثنين 24 أبريل 2023، أن معنويات الأعمال في ألمانيا ارتفعت بشكل طفيف في أبريل 2023 بدعم من تحسن توقعات الشركات الأمر الذي يعزز المؤشرات الإيجابية فيما يأمل أكبر اقتصاد في أوروبا في تفادي ركود في أشهر الشتاء.
              
وأوضح معهد إيفو أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال وصلت إلى 93.6 بعد قراءة معدلة لمارس 2023 عند 93.2.

اسعار السلع أسعار المنتجين الانتاج الصناعي الحرب الروسي الحرب الروسية الإنكماش مارس 2023 وكالة رويترز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة إمام المسجد النبوي السابق محمد خليل القارئ عن 48 عامًا

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

حارس يد الأهلي يسخر من هتافات جماهير الزمالك

لجنة التظلمات تحسم عقوبة كهربا وموعد تنفيذها

ترشيحاتنا

كنت بهزر .. اعتراف صادم للمتهم بـ قتل ابنه في البحيرة

غادة فاروق: وحدة التضامن بجامعة عين شمس توفر كل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

احذروا..الجيش السوداني: ميليشيا الدعم توزع الموت على الطرقات وبين الأهالى

الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

يظهر على 70% من المرضي.. عرض يكشف الإصابة بالسرطان

دراسة صادمة|نصف حالات الإصابة بسرطان المثانة بسبب هذه العادة الخطيرة

فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ