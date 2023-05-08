البترول: تعيين رئيس جديد لشركة كارجاس وآخر لمكتب الوزير

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات جديدة محدودة بالقطاع، شملت تعيين قيادتين جديدتين، أولهما بمكتب الوزير بالوزارة وثانيهما رئيسا لشركة كارجاس.

وبحسب بيانات وزارة البترول اليوم الاثنين الموافق ٨ مايو ٢٠٢٣، أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتكليف المهندس حسانين محمد حسانين حسن بمنصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول اعتبارا من غدٍ الثلاثاء 9 مايو 2023.



كما أصدر الوزير قرارا آخر بتكليف المهندس خالد جمال الدين محمود شعبان بمنصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) اعتبارا من غدٍ 9 مايو.