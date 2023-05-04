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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يحدد سعر بيع لتر الكيروسين عند 8.25 جنيه

صدى البلد

نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 3 مايو 2023، قرار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رقم 315 لسنة 2023، بشأن تحريك أسعار بيع الكيروسين، والسولار، وذلك بناءًا على ما قررته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

 

سعر بيع اللتر من الكيروسين

ونصت المادة الأولى من القرار على: يُحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 825 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

سعر بيع اللتر من السولار

واشتملت المادة الثانية من القرار، على أن يحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي:

- 825 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة.

- 825 قرشًا لكل لتر تسليم المستهلك المحطات خدمة وتموين السيارات شامل الضريبة القيمة المضافة.

- 825 قرشًا لكل لتر تسليم مستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار شامل الضريبة على القيمة المضافة.

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