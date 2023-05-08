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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الكونغو إلى 401 و إعلان حالة الطوارئ في البلاد

صدى البلد

قال حاكم أحد أقاليم جمهورية الكونغو الديمقراطية ، صباح اليوم الإثنين، إن عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت قريتين في شرق البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 401، حيث أعلنت البلاد حالة الطوارئ  حسبما أفادت رويترز.

وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة كاليهي بإقليم ساوث كيفو في فيضان الأنهار يوم الخميس، مما أغرق قريتي بوشوشو ونياموكوبي.

حصيلة الفيضانات في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 200 قتيل

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وأفادت تقارير بوفاة ما لا يقل عن 176 شخصا يوم الجمعة الماضية وفقد الكثير بينما انتشل عمال الإغاثة عشرات الجثث.

وقال ثيو نجوابيدجي كاسي حاكم إقليم ساوث كيفو لرويترز في رسالة إن عدد القتلى الآن بلغ 401. 

 

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