عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار صائب.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل إفراج إسرائيل عن النائب الأردني عماد العدوان

النائب الأردني عماد
النائب الأردني عماد العدوان

وصفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي كان محتجزا للاشتباه في محاولته تهريب كميات من الذهب والمخدرات والأسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة، بالقرار الصائب.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن إفراج سلطات الاحتلال عن العدوان لا يدع مجالا للشك أن قصته ليست قصة إرهاب ، بل هي قصة جرائم نابعة من عملية تبييض أموال.

وادعت الصحيفة، أن قيام العدوان بالتهريب ليس بسبب الإيديولوجيا ، بل بسبب ضائقة اقتصادية، زاعمة أنه وقعت عليه ديون ثقيلة وكان يبحث عن مخرج منها، وأن شخص في جماعة إجرامية أقنعه بالاعتماد على حصانته الدبلوماسية لتهريب بضائع مختلفة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة، إنه منذ اللحظة التي اتضح فيها أن التهريب ليس لأغراض إرهابية، تقرر الاستجابة لطلبات عمان بنقل العدوان إليهم.

وأضافت الصحيفة إن الإفراج عن العدوان كان قرار مهم وصائبا، نظرا للعلاقات الحساسة مع الأردن، مشيرة إلى تل أبيب تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع عمان على المستويين الأمني ​​والسياسي، على الرغم من برودة العلاقات المفتوحة بين البلدين.

وعن ردود الفعل الغاضبة داخل إسرائيل بسبب عملة الإفراج، قالت الصحيفة: "من المؤسف أن نكتشف أن هناك دائما وزراء في الحكومة، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، لا يفهمون هذه الأبجدية الأولية لإدارة دولة وميزان الأذى والاستفادة من العلاقات الخارجية".

وأضافت: "فكرة أن الإصرار العقائدي سيكون بمثابة ردع هو فكرة طفولية ولا تدعمها أي معلومات أو خبرة متراكمة ، وأن وجود أشخاص بمثل هذا التفكير على طاولة صنع القرار هو الخطر الحقيقي على الأمن".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

من جهته، صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على رفع حصانة النائب العدوان بعد تسليمه للسلطات الأردنية، وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن رفع الحصانة عن العدوان جاء بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، مؤكدا "نثق في الأردن بقضائنا العادل والنزيه".

سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب الأردني عماد العدوان إسرائيل الأردن عمان وتل أبيب تسليم النائب الأردني عماد العدوان للأردن إسرائيل تسلم الأردن النائب عماد العدوان البرلمان الأردني وزارة الخارجية الأردنية جسر الملك حسين مجلس النواب الأردني رفع حصانة النائب العدوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ابتعد للراحة النفسية.. إنبي: إريك تراوري تواصل معنا بعد اختفاء 9 أيام

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

ترشيحاتنا

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

نور الشربيني تعود لصدارة التصنيف العالمي لسيدات الإسكواش

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

بـ جامع عمرو .. الأوقاف تعلن عن افتتاح مركز طه النعماني لتلاوة القرآن

التغيرات المناخية أبرزها.. عضو زراعة النواب يكشف المقرر طرحه بـ الحوار الوطني

الاستثمارات الصينية.. مدبولي: نُثمن دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استثمار الفرص والإمكانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فاكهة غير متوقعة.. عصير يحميك من أمراض القلب

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

فن مصري قديم ظهر في حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف على تاريخه

فيديو

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

بعد وفاة الطفلة العراقية.. امنع أولادك من مشروب الطاقة الخطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ