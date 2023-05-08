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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 113 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 113محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية. 

ووجه "مختار" لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر.
 

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين والجمالية وتمى الأمديد وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 20 محضر نقص وزن و4 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (65شيكارة)و39 محضر عدم مطابقة للمواصفات، محضر عدم وجود سجل تفتيش محضر انتهاء من الإنتاج ، 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين و12 محضر عدم وجود شهادة صحية و22 محضر عدم إعلان عن الاسعار 5 محاضر سلع بدون فواتير 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ، 3 محاضر غش تجارى محضر تجميع سلع تموينية، محضر عدم إعلان عن أسطوانة غاز وأشار إلى أنه تم التحفظ على 860 عبوة مياه غازيه و500 كجم جبن رومى و236 معدات يدوية متنوعةو2طن لحوم و250 كجم دواجن و1200كجم لحوم مصنعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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