عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهات خطيرة.. بولندا تثير صراعًا جديدًا في أوروبا

بولندا
بولندا

أفاد موقع “InfoBrics”، بأن التقارب بين أوكرانيا وبولندا ومحاولات الأخيرة للحصول على تعويضات الحرب من ألمانيا يهدد الاتحاد الأوروبي بانقسام ومواجهة خطيرة.

وقال الموقع: "في قلب أوروبا، هناك عداء ألماني - بولندي فقد أطلقت وارسو حملة قانونية ضد برلين ، للمطالبة بتعويضات في زمن الحرب. وأصبح الخطاب غير السار حول الدور المهم للأخيرة في الاتحاد الأوروبي جزءًا من هذا الخلاف. وترتبط الخلافات بالتاريخ الخلافات، ولكن لها أيضًا عواقب جيوسياسية عميقة”.

وأشار إلي أنه في عام 2021، اكتمل بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، وهو ما عارضته الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا منذ البداية. في الوقت نفسه، لم ترغب ألمانيا وقوى الاتحاد الأوروبي الكبرى الأخرى أبدًا في أن تصبح أعداء لروسيا، أيضًا لأن التعاون مع موسكو في مجال الطاقة كان دائمًا مسألة ذات أهمية استراتيجية”.

وأوضح أن مشكلة الطاقة هذه ، بالإضافة إلى الإعانات البيئية الأمريكية التي تدمر الصناعة الأوروبية عمليًا، أصبحت بمثابة جرس إنذار للعديد من القادة الأوروبيين.

موقع ألماني يحذر: بولندا تجر روسيا لحرب عالمية ثالثة

بولندا تلجأ إلي أمريكا بعد سقوط صاروخ علي أراضيها.. تفاصيل

وعلى هذه الخلفية، اعتز حلم وارسو أن تصبح المعقل الرئيسي للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا الشرقية، ونزاع اليوم في أوكرانيا يتوافق تمامًا مع هذه التطلعات.

وقال: “دليل آخر على ذلك يمكن أن يسمى تحركات أوكرانية-بولندية محددة نحو إنشاء اتحاد كونفدرالي - هذه هي مشاريع قوانين كل من بولندا وأوكرانيا ، تمنح بشكل متبادل وضعًا خاصًا لمواطني دولة مجاورة”وبالتالي  فإن التحالف البولندي الأوكراني الناشئ قد يعني تحولًا إلى الشرق من مركز الثقل الجيوسياسي للاتحاد الأوروبي، والذي يتخذ الآن من فرنسا وألمانيا مقراً له. لكن هذا يهدد بضرب الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.

أوكرانيا بولندا الاتحاد الأوروبي المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

موضوعات متعلقة

كارثة في أوكرانيا.. وعد زيلينسكي "المكسور" يهدد بتوقف قوات الجيش عن القتال

جنرال أمريكي يكشف عن قرار لـ بوتين أنقذ العالم من كارثة.. تفاصيل

روسيا تكشف عن خيانة زيلينسكي لـ الشعب الأوكراني.. تفاصيل

هزيمة أوكرانيا .. رئيس دولة أوروبية يطالب الغرب بالاستعداد لحالات الطوارئ

مدفيديف: روسيا ستسحق النازية الجديدة الوحشية في أوكرانيا

العراق يحافظ على المركز 30 عالميا في احتياطيات الذهب للشهر الخامس

سببت كوارث عديدة.. الصفدي: الأردن الأكثر تأثرا بالأزمة السورية

أول رد من الكرملين على تهديد الاستخبارات الأوكرانية بقتل الروس حول العالم

ترشيحاتنا

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

سامح شكري: لدينا القدرة على التأثير الإيجابي واحتواء الأزمة في السودان

منها أرض الحزب الوطني.. الحكومة تعلن عن طروحات جديدة

الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 115 طنا من المساعدات الإنسانية للسودان.. فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ