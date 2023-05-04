بولندا تلجأ إلي أمريكا بعد سقوط صاروخ علي أراضيها.. تفاصيل

أفادت إذاعة “RMF” البولندية، بأن الجانب البولندي لجأ إلى الولايات المتحدة بطلب للمساعدة في التحقيق في حادثة سقطو صاروخ في غابة بالقرب من بيدجوز بوسط بولندا.

وقالت المحطة الإذاعية، إن "الخدمات البولندية تتعاون بالفعل مع الخدمات الأمريكية في هذا الشأن”,

ووفقًا لـ”RMF”، فإن الجانب البولندي يتوقع تلقي مواد من الولايات المتحدة تتيح تحديد مكان الصاروخ الذي تم العثور عليه في الغابة بالقرب من بيدجوز.

وقالت: "يتعلق الأمر أيضًا بمعرفة الطريق الذي كانت تسير فيه ومتى حدث ذلك بالضبط. من المحتمل أن تكون الأجهزة الأمريكية قد سجلت حركة هذا الصاروخ”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بولندية، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأنه تم العثور على صاروخ في غابة بالقرب من بيدجوشتش في وسط بولندا، ربما تم إطلاقه من طائرة روسية من بيلاروس قبل بضعة أشهر.

وقال موقع “Onet“، نقلا عن مصدر عسكري بولندي رفيع المستوى: "على الأرجح، تم العثور على صاروخ روسي في الغابة بالقرب من بيدجوشتش، والذي تم إطلاقه من طائرتهم من أراضي بيلاروس. ليس لدينا حتى الآن تأكيد بنسبة مائة بالمائة لهذه الحقيقة، ولكن هناك الكثير من الأدلة التي نتحدث عنها وهو الوضع الذي حدث قبل عدة أشهر، ثم تابع مركز العمليات الجوية التابع لنا تحليق الصاروخ، لكنه فقده في مرحلة ما”.

وبحسبه فإن "الأمر خطير لدرجة أنه قد يكون له عواقب دولية".

يُذكر أيضًا أن جميع المعلومات حول هذا الصاروخ سرية، ولا يعرف التفاصيل سوى عدد قليل من الأشخاص في البلاد.

وقال المصدر العسكري: "الآن هذه النسخة عن الأصل الروسي للصاروخ هي أخطر الفرضية التي أخذها المحققون في الاعتبار عند التحقيق فيما حدث. من المفترض أننا نتحدث عن صاروخ كروز للطائرات من طراز Kh-55”.