بيان عاجل من بولندا بشأن سقوط صاروخ على أراضيها

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز مورافيكي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات البولندية لم تكمل بعد تحديد هوية الصاروخ الذي تم العثور عليه الأسبوع الماضي.

وأضاف مورافيكي: "أصدرت تعليمات بالإجراءات ذات الصلة إلى الدوائر، ومكتب المدعي العام من خلال الوزراء المعنيين، ونحن في انتظار النتائج النهائية للتحقيق”.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي، أن السلطات ستعلن النتائج النهائية لعمل المتخصصين.

وفي 27 أبريل، تم العثور على أجزاء من منشأة عسكرية جوية غير معروفة في شمال غرب بولندا.

وبحسب محطة راديو “RMF” البولندية، فإن شظايا الجسم تنتمي إلى صاروخ أرض - جو.

ولم يكن هناك أي أثر لانفجار في موقع اكتشاف شظايا صاروخ بالقرب من مدينة بيدجوشتش البولندية.