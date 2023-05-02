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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يشتبه بأنه روسي.. الكشف عن تفاصيل سقوط صاروخ في وسط بولندا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام بولندية، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأنه تم العثور على صاروخ في غابة بالقرب من بيدجوشتش في وسط بولندا، ربما تم إطلاقه من طائرة روسية من بيلاروس قبل بضعة أشهر.

وقال موقع “Onet“، نقلا عن مصدر عسكري بولندي رفيع المستوى: "على الأرجح، تم العثور على صاروخ روسي في الغابة بالقرب من بيدجوشتش، والذي تم إطلاقه من طائرتهم من أراضي بيلاروس. ليس لدينا حتى الآن تأكيد بنسبة مائة بالمائة لهذه الحقيقة، ولكن هناك الكثير من الأدلة التي نتحدث عنها وهو الوضع الذي حدث قبل عدة أشهر، ثم تابع مركز العمليات الجوية التابع لنا تحليق الصاروخ، لكنه فقده في مرحلة ما”.

وبحسبه فإن "الأمر خطير لدرجة أنه قد يكون له عواقب دولية".

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يُذكر أيضًا أن جميع المعلومات حول هذا الصاروخ سرية، ولا يعرف التفاصيل سوى عدد قليل من الأشخاص في البلاد.

وقال المصدر العسكري: "الآن هذه النسخة عن الأصل الروسي للصاروخ هي أخطر الفرضية التي أخذها المحققون في الاعتبار عند التحقيق فيما حدث. من المفترض أننا نتحدث عن صاروخ كروز للطائرات من طراز Kh-55”.

بيلاروس بيدجوشتش طائرة روسية روسيا بولندا

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