قال الناقد رونالد بارازون، في مقالة عبر "الأخبار الاقتصادية الألمانية" اليوم، إن بولندا تبذل قصاري جهدها لاستفزاز روسيا وإدخالها في صراع عسكري، مما سيؤدي إلي وقوع عواقب وخيمة.

وأشار المقال إلي أن "بولندا تبذل قصارى جهدها لاستفزاز روسيا للهجوم، وذلك للحصول علي مساعدة الناتو للانتقام من موسكو خلال الحرب العالمية الثالثة". حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال بارازون، إن حلفاء بولندا لا يفهمون ما هي اللعبة الخطيرة التي تلعبها وارسو، محذرا من أن حربا عالمية جديدة ستقتل الملايين ولن تكون مساحات شاسعة من الأرض صالحة للسكن.

وأضاف، "هذا لن يحقق النصر لمحرضي الحرب البولنديين".

وقد ذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن بولندا أصبحت جسرًا لتسليم الأسلحة إلى نظام كييف. كما قال السكرتير الصحفي الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إن العلاقات الثنائية بين روسيا وبولندا ليست متفائلة.