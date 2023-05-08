عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصف الفريق غائب..

أزمة كبيرة في الترجي قبل مواجهة الأهلي بأبطال أفريقيا

صدى البلد

يواجه النادي الأهلي نادي الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام أحداثها مساء يوم الجمعة القادمة على أرضية ملعب حمادة العقربي.

ويغيب عدد من لاعبي الترجي، عن مباراة الأهلي القادمة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام أحداثها على ملعب حمادة العقربي مساء يوم الجمعة المقبلة.

غيابات الترجي

يغيب كل من حمدو الهوني وغيلان الشعلاني، بالإضافة إلى هاني عمامو ورياض بن عياد للإصابة، بينما يغيب معتز الزدام بسبب الإيقاف خلال الفترة الأخيرة.
بينما يغيب حسام دقدوق لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، عن المباراة القادمة أمام النادي الأهلي، بسبب الإيقاف لإيجابية عينة المنشطات التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة .
ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس صباح يوم الأربعاء، من أجل خوض مباراة الترجي الرياضي التونسي، والتي من المقرر أن تقام أحداثها على ملعب ستاد حمادة العقربي بملعب رادس.
 

ابطال افريقيا الترجي الرياضي الترجي الرياضي التونسي دوري ابطال افريقيا مسابقة دوري أبطال إفريقيا مباراة الأهلي القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

ترشيحاتنا

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

سامح شكري: لدينا القدرة على التأثير الإيجابي واحتواء الأزمة في السودان

منها أرض الحزب الوطني.. الحكومة تعلن عن طروحات جديدة

الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 115 طنا من المساعدات الإنسانية للسودان.. فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ