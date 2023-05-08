أزمة كبيرة في الترجي قبل مواجهة الأهلي بأبطال أفريقيا

نصف الفريق غائب..

يواجه النادي الأهلي نادي الترجي الرياضي التونسي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام أحداثها مساء يوم الجمعة القادمة على أرضية ملعب حمادة العقربي.

ويغيب عدد من لاعبي الترجي، عن مباراة الأهلي القادمة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام أحداثها على ملعب حمادة العقربي مساء يوم الجمعة المقبلة.

غيابات الترجي

يغيب كل من حمدو الهوني وغيلان الشعلاني، بالإضافة إلى هاني عمامو ورياض بن عياد للإصابة، بينما يغيب معتز الزدام بسبب الإيقاف خلال الفترة الأخيرة.

بينما يغيب حسام دقدوق لاعب نادي الترجي الرياضي التونسي، عن المباراة القادمة أمام النادي الأهلي، بسبب الإيقاف لإيجابية عينة المنشطات التي خضع لها خلال الفترة الأخيرة .

ومن المقرر أن يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس صباح يوم الأربعاء، من أجل خوض مباراة الترجي الرياضي التونسي، والتي من المقرر أن تقام أحداثها على ملعب ستاد حمادة العقربي بملعب رادس.

