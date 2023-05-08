محمد فخري عن أزمة قميص عبد الله السعيد: لا يمكنني معاندة جماهير الأهلي

تحدث محمد فخري لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غضب جماهير ناديه من الصورة التي نشرها من قبل لقميص عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بعد أن حصل عليه في إحدى المباريات.

وقال فخري في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "نشرت هذه الصورة بشكل عفوي للغاية دون أي قصد أو هدف".

وتابع "لم أقصد أبدًا اي معاندة لجماهير النادي الأهلي، لا يستطيع أحد أن يعاند جمهور الأهلي ولم أقصد أن اغضبهم".

وأضاف "قمت بمسح الصورة فورًا بعد رد فعل الجماهير وغضبه وتحدثت مع عبد الله السعيد بعدها ووضحت له الصورة كاملة".