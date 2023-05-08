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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعاً لتطوير الواجهة المائية لبحيرة المنزلة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية حد اجتماعاً بممثلي المكتب الاستشاري ( كيه اند ايه ديزانيز) المهندس أحمد الضويني رئيس قسم التخطيط العمراني ، عقب إنهاء إجراءات التعاقد معهم لإعداد التصميمات اللازمة لتطوير الواجهة المائية لبحيرة المنزلة .

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، والمحاسب باسم الشريف مدير مكتب المحافظ ،  محمد حمص مدير إدارة تطوير بحيرة المنزلة والثروة السمكية، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والمهندسه ريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة ، المحاسب بدر حسين مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة .

وأشار " مختار " إلى أن رئيس الجمهورية أمر بإعادة تأهيل وتطوير كافة البحيرات لتنمية الثروة السمكية وتوفير فرص  عمل للشباب وإقامة مشروعات قومية علي البحيرات لخدمة الصيادين والمواطنين وخلق متنفس ترفيهي علي هذه البحيرات .

وأوضح" المحافظ " أن الهدف من التطوير هو إنشاء مشروعات تنموية خدمية استثمارية لخدمة أبناء مراكز المطرية والمنزلة والجمالية ، وهذه المشروعات عبارة عن ( انشاء كورنيش علي البحيرة بطول 3 كيلو متر - انشاء مرسي لمراكب الصيد - إنشاء محطة لتموين السيارات - إنشاء سوق حضاري للاسماك والخضار والفاكهة - إنشاء مجمع مواقف - انشاء مناطق ترفيهية ومسطحات خضراء - انشاء ورش لصناعة مراكب الصيد - انشاء مصانع ثلج - انشاء مصانع لمستلزمات الصيد بكافة أنواعها ) .

كما أشار " مختار " إلى أن التطوير سيعمل علي خلق فرص عمل للشباب سواء داخل البحيرة من خلال ممارسة مهنة الصيد أو من خلال العمل في المشروعات الخدمية التي سيتم إنشاؤها ، بالإضافة الي توفير فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات حقيقة بالشراكة مع الدولة للدفع بعجلة الإنتاج لخدمة الصيادين .

وأشار " المحافظ " الي أنه سيتم طرح الفرص الاستثمارية علي المستثمرين بنظام الشراكة وحق الانتفاع لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع المستثمرين علي الاستثمارات في مجال التصنيع.

وقال " مختار " إن الدولة تعمل علي تمكين الصيادين اقتصاديا من خلال توفير برامج وتدخلات تحت شعار ( بالوعي مصر بتتغير للأفضل ) بالإضافة إلي رفع مستوي الوعي لديهم  والنهوض بأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسر والافراد في هذا المجتمع المحلي وتمكينهم اقتصاديا .

جدير بالذكر أنه سبق ان تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهليه ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن التمكين الاقتصادي لصيادين بحيرة المنزلة .

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تنمية الثروة السمكية صناعة مراكب الصيد مدير عام الشئون القانونية رئيس الجمهورية

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