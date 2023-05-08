خبير: الجامعات تلعب دورا هاما في تعليم الشباب ريادة الأعمال

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية دور الجامعات المصريه في نشر ثقافة ريادة الأعمال كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنها تعتبر منهجًا يهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لتتركز ريادة الأعمال على تحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي بجانب التحقيق المالي.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجامعات تلعب دورًا جوهريًا في ترسيخ تعليم وثقافة ريادة الأعمال بين طلابها والشباب في المجتمع، بجانب توفر المنصات والبرامج التعليمية والتدريبية التي تساعد الطلاب على تطوير مهارات الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وتعزز الوعي بالمشكلات الاجتماعية وتوفر المعرفة والأدوات اللازمة لتطوير حلول فعالة.

وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن بفضل جهود الجامعات في تعزيز ريادة الأعمال، يتم تمكين الطلاب وتحفيزهم للعمل على مشاريع تجمع بين الريادة والتأثير الاجتماعي الإيجابي، مشيرة إلي أنه يعزز هذا النهج التنمية المستدامة ويساهم في حل المشكلات الاجتماعية والبيئية وتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، بالتالي يمكن القول إن دور الجامعات في ترسيخ تعليم وثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية أمر جوهري لتمكين الشباب وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أن نشر ثقافة ريادة الأعمال من أحد التوجهات العالمية للتطور الاقتصادي باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي في العديد من الدول المتقدمة والنامية على حداً سواء، حيث تزايد الاهتمام العالمي في الفترة الأخيرة بالدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وفتح أسواق جديدة وتعزيز الفكر الريادي لدى طلاب الجامعات.

ولفت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن ريادة الأعمال تهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والتفكير الإيجابي بين الشباب، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، موضحًا ان الجامعات تلعب دورا هاما في تعزيز هذه الثقافة وتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.