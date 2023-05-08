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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ورشة عمل تدريبية للكوادر الأمنية العربية حول الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظم المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ورشة عمل تدريبية للكوادر الشرطية العربية حول (الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة العربية وأثره فى دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة ) اليوم الاثنين .

و شارك فى الورشة عدد من ممثلى وزارات الداخلية العربية عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" (المملكة الأردنية الهاشمية – دولة الإمارات العربية المتحدة – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية – المملكة العربية السعودية – جمهورية العراق – سلطنة عُمان – دولة فلسطين – دولة قطر – جمهورية القمر المتحدة – الجمهورية اللبنانية – دولة ليبيا – جمهورية مصر العربية ) بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.

 و تناولت ورشة العمل العديد من المحاور المهمة من بينها المبادرات الإنسانية والجهود التى تبذلها مؤسسات الشرطة العربية لخدمة المجتمع ودعم الفئات الأولى بالرعاية ( المرأة – الطفل – ذوى الإحتياجات الخاصة – كبار السن ) إلى جانب تجارب مؤسسات الشرطة العربية فى التواصل مع أفراد المجتمع والتفاعل مع منظمات المجتمع المدنى ، بالإضافة إلى تطبيقات على دور أجهزة الدفاع المدنى فى تقديم العون والمساعدة للمواطنين والدور المجتمعى لمختلف القطاعات الشرطية المعنية .

وخلال فعاليات الورشة ألقى اللواء أسامة خلف مدير المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين ، مؤكداً على أهمية موضوع ورشة العمل لما للدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من إنعكاس واضح على دعم الصورة الذهنية لرجال الشرطة.

ولفت إلى أهمية تواصل أجهزة الشرطة مع أفراد المجتمع فى نشر الوعى الأمنى بما يسهم بالإيجاب في إضطلاع أجهزة الشرطة بدورها فى مكافحة الجريمة .

كما تم خلال ورشة العمل استعراض التجارب الوطنية لبعض الدول المشاركة والتى لاقت تفاعلاً من قِبل المشاركين سعياً إلى الإستفادة  من مختلف التجارب .  

وفى نهاية ورشة العمل تم الإتفاق على عدد من التوصيات التى تدعم تطوير وتحديث إستراتيجيات وزارت الداخلية العربية الهادفة إلى دعم الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة إلى جانب تحقيق مزيد من التعاون بين وزارات الداخلية العربية ومنظمات المجتمع المدنى لتضافر تلك الجهود لإطلاق مزيد من المبادرات المجتمعية ، واعتماد المزيد من الإجراءات التى من شأنها تسهيل وتيسير حصول المواطنين على مختلف الخدمات الشرطية بشكل مميز ، مع إستمرار تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية وعقد مزيد من ورش العمل للوقوف على الأطر المستحدثة للدور المجتمعى لأجهزة الشرطة.

يأتي ذلك استمرارا للفعاليات التى ينظمها المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان الهادفة إلى تنمية وثقل مهارات الكوارد الشرطية العربية وذلك فى إطار إستراتيجية الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الهادفة فى أحد محاورها إلى تبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية .

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