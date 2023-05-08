المنظمة العربية للهلال الأحمر تطلق منصة "آركو" لإدارة الكوارث

أطلق الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري، اليوم /الإثنين/، منصة "آركو" الرقمية لإدارة الكوارث والإنذار المبكر؛ بهدف تمكين الجمعيات الوطنية العربية من إطلاق النداءات الإنسانية للاستجابة للكوارث التي تتعرض لها، بالإضافة إلى تأمين تقنيات الاتصال المرئية لتسهيل التواصل والربط والعمل أثناء حالات الكوراث والاستعداد لها ومتابعتها والسيطرة عليها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المنصة تتبع للمركز العربي للاستعداد للكوارث، وصُمِمَت وفق أحدث النظم البرمجية وبأعلى مستويات الأمن السيبراني، موضحة أنها تضم عدة أقسام رئيسة منها: قسم الإنذارات والتنبيهات؛ وهو مختص بإطلاق تنبيهات خاصة بالكارثة عند رصدها في المركز العربي للاستعداد للكوارث، وإبلاغ الجمعية الوطنية المعنية بها عن طريق النظام؛ حيث يصل التنبيه إليها عن طريق الإشعارات بالمنصة أو بالبريد الإلكتروني ومستقبلًا عن طريق الواتساب والرسائل النصية.

وأضافت (واس) أن المنصة ستشمل أرشيف إنذارات سيكون مرجعًا عند الحاجة للاستفادة منها مستقبلًا، وقسمًا لإصدار التقارير المختص بإعداد التقارير الأولية والنهائية للكوارث من خلال أربعة قطاعات تمثل الجمعيات الوطنية في المركز.

وتابعت أن هذه التقارير ستتضمن معلومات عن الكارثة وتركز على الأضرار والاحتياجات والعقبات والتحديات وحجم الاستجابة ونوعها ومعلومات التواصل، إذ سيتولى قسم إدارة الملفات مهمة تبادل المرفقات بين الهيئات والجمعيات الوطنية العربية ومنسوبي المركز، أما قسم إدارة القطاعات فإنه يختص بإعداد الملفات ويتضمن كل ملف معلومات عامة عن كل دولة وإجراءات التعامل مع الكوارث فيها.