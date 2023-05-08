الآثار: استرداد 30 ألف قطة أثرية منذ 2011

كشف شعبان عبدالجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، آخر تطورات استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج.



وقال شعبان عبدالجواد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، إن تم استرداد أكثر من 30 الف قطة أثرية خلال الفترة الأخيرة من عام 2011 وحتى اليوم.

وأضاف شعبان عبدالجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، أن تم استرداد اربع قطع أثرية من دولة ايطاليا بعد أن إثبات أنهم خرجوا من البلاد بطريقة غير شرعية.