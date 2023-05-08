رئيس جامعة الأقصر يشارك في جلسة القطاع الطبي بـ القصر العيني

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والمشرف على كلية الطب، بجلسة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي انعقدت اليوم، بمبني LRC بكلية طب القصر العيني.

أوضح رئيس الجامعة أن الجلسة ناقشت عددا من القرارات المهمة ذات الصلة بتطوير القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، وانشاء وحدات جديدة بكليات الطب بعدد من الجامعات، في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بالمنظومة التعليمية، ضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بما يضمن توفير مناخ محفز وداعم للبحث العلمي وتطويره.

كما تناولت الجلسة مناقشة أعداد الطلاب المقترح قبولهم بكل كلية أو معهد تابع للجنة القطاع الطبي للعام الدراسي 2023-2024.