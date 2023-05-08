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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

صدى البلد

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر اليوم الإثنين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي بالقرب من مركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة ناصر وقرية دلاص شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شابين وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل جثتي الشابين والمصاب إلى أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

 

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تبين إصابة شخص آخر ورفض النقل إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي؛ شابين متوفيين جرى إيداعهما داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة واستصدار تصاريح الدفن.

بينما أصيب شخص 43 عامًا، بجروح بسيطه بالوجه ورفض النقل إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

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