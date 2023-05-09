إنبي يكشف كواليس العثور على لاعبه إيريك تراوري بعد اختفائه المريب

كشف محمد إسماعيل، مدير الكرة في نادي إنبي، تفاصيل العثور على لاعب الفريق إيريك تراروي، الذي كان مختفيًا لأكثر من ثلاثة أسابيع خلال الفترة الماضية.

وقال إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "اطمنا على إيريك كإنسان أنه مفيش حاجة عنده.. الساعة 2 ليلًا اللاعب فتح تليفونه وتواصل مع مسؤول الأجانب في الفريق، وقال له إنه لم يهرب كما أشاعت بعض المواقع، لكن أراد أن يكون في حالة راحة نفسية لفترة منفردًا".

وأردف قائلًا: "أبلغنا اللاعب أنه سيخضع للتحقيق في النادي غدًا، وهو سيحضر غدًا في النادي".

وحول إمكانية التغاضي أو الرأفة بحالة اللاعب النفسية، فيما يتعلق بالعقوبة، "أهم شيء في المنظومة هو المساواة والعدل، وهناك لائحة وضوابط يخضع لها الجميع.. من الممكن أن تكون هناك في المرونة".

وأشار إسماعيل إلى أن إدارة النادي تنوي استقدام معد نفسي في النادي، قائلًا: "فكرنا في استقدام معد نفسي في النادي وسنطبق الفكرة على قطاع الناشئين".