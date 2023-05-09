يوسف الشريف ينفي دخوله مسلسل 7 ثواني

نفى الفنان يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ما تردد حول استعداده لتقديم مسلسل بعنوان 7 ثواني للمخرج أحمد نادر جلال.



وكتب يوسف الشريف تعليقا على الخبر المتداول أنه خبر غير صحيح، مؤكدا أنه لم يستقر حتى الآن على مسلسله الجديد.





يوسف الشريف يغيب عن دراما رمضان

وغاب الفنان يوسف الشريف عن دراما رمضان لمدة عامين متتاليين حيث أن أخر أعماله فى رمضان كان مسلسل يحمل أسم كوفيد 25 وينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

إنجي علاء تكشف مصير مسلسلها مع يوسف الشريف

وكانت الكاتبة إنجي علاء زوجة يوسف الشريف أكدت فى تصريحات صحفية أنها كانت تسعى خلال عام 2022 على الانتهاء من مشروع مسلسلها الجديد الذى تتعاون فيه مع زوجها يوسف الشريف إلا أن الوقت لم يكن فى صالحها لذا تم تأجيله لأجل غير مسمى.



وأكدت إنجي فى تصريحات لبرنامج et بالعربي أن يوسف الشريف يستعد خلال هذه الفترة لتقديم عمل مختلف عن العمل الذى كان من المفترض أن يقدمه فى موسم رمضان 2023





يوسف الشريف ينعى مصطفى درويش



وحرص الفنان يوسف الشريف على نعى الفنان الراحل مصطفى درويش عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب :‏إنا لله وإنا إليه راجعون… رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.