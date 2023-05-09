عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكتب الإعلامي في غزة يعلن تعليق الدراسة والدوام في القطاع

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف بأن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز (شاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم اغتيال قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي.

كما أعلن جيش الاحتلال و(شاباك) اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد متهمة إياه بأنه "المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربية انطلاقًا من القطاع".

جيش الاحتلال حركة الجهاد شمال قطاع غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

إعلامي يكشف موقف الأهلي من انتقال بيرسي تاو للدوري السعودي

تسجيل صوتي.. حسن شاكوش يعترف بعلمه بزواج زوجته قبله

موضوعات متعلقة

دوق ساسكس يقضي 30 دقيقة حزينة في المقر الملكي بعد تتويج والده| تقرير

أول تعليق من الصين على طرد كندا لأحد دبلوماسييها

مقتل 9 أشخاص في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

بايدن: نظام الأسد يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي

إسرائيل تقصف راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد في قطاع غزة

مقتل قائد بارز في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد في غارة إسرائيلية

قيس سعيد: القانون سيطبق على الجميع.. وسنحاسب من يعمل ضد إرادة التونسيين

سودانيون يعلقون آمالهم على محادثات جدة بين الفصائل المتحاربة | تقرير

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 10 أشخاص

وزير الري يتابع آخر مستجدات الدراسة المتكاملة لترعة السويس

مرض مُعدٍ.. مفاجأة عن طلاق زوجة حسن شاكوش من زوجها الأول

لو محتار.. أفضل موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

السياحة على مائدة الحوار الوطني.. أوراق مهمة يكشفها خبراء عن القطاع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ