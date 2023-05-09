المكتب الإعلامي في غزة يعلن تعليق الدراسة والدوام في القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، وتأجيل اختبارات الوظائف التعليمية المقررة اليوم حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأضاف بأن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، يكون بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

وأعلن جيش الاحتلال وجهاز (شاباك)، فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم اغتيال قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي.

كما أعلن جيش الاحتلال و(شاباك) اغتيال قيادي بارز في حركة الجهاد متهمة إياه بأنه "المسؤول عن توجيه نشاطات في الضفة الغربية انطلاقًا من القطاع".