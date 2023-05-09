صلاح عبد الله يوجه رسالة لجمهوره عبر تويتر

شارك الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "وغداً ننسى فلا نأسى على ماضِِ تولى، وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا، ‏قولوا آمين يا طيبين".

وفي وقت سابق، قال صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "السوشيال ميديا تحدثت عن شخصية الشيخ شهاب في سره الباتع".

وأضاف صلاح عبد الله: "أشاهد شخصية الشيخ شهاب التي جسدها أحمد عبد العزيز في سره الباتع بانبهار شديد".

وتابع صلاح عبد الله: "إزاي أحمد عبد العزيز عمل شخصية الشيخ شهاب بهذا الشكل الذي ظهر على الشاشة ، خاصة أن الفنان أحمد عبد العزيز لم يقدم مثل تلك النوعية من الأدوار".