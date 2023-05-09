عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلاح عبد الله يوجه رسالة لجمهوره عبر تويتر

صدى البلد

شارك الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "وغداً ننسى فلا نأسى على ماضِِ تولى، وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا، ‏قولوا آمين يا طيبين".

وفي وقت سابق، قال صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "السوشيال ميديا تحدثت عن شخصية الشيخ شهاب في سره الباتع".

وأضاف صلاح  عبد الله: "أشاهد شخصية الشيخ شهاب التي جسدها أحمد عبد العزيز في سره الباتع بانبهار شديد".

وتابع صلاح عبد الله: "إزاي أحمد عبد العزيز عمل شخصية الشيخ شهاب بهذا الشكل الذي ظهر على الشاشة ، خاصة أن الفنان أحمد عبد العزيز لم يقدم مثل تلك النوعية من الأدوار".

الفنان صلاح عبد الله موقع التواصل الاجتماعي تويتر صلاح عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

تحذير رهيب من انهيار الدولار الأمريكي في هذه الحالة الوحيدة

"غلطة لا تغتفر".. مسؤول أوكراني يوبخ سفير بلاده في ألمانيا

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

أوكرانيا تعلن عن إحباط هجوم بـ 15 صاروخاً روسيا

الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع.. اعرف حالة الطقس

ما هي علامات الحسد والعين في الرزق؟.. الإفتاء: اتقوه بـ3 سور صباحا ومساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. امرأة تطالب مصور زفافها بـ رد أموالها

أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ