صلاح عبد الله يوجه رسالة لجمهوره عبر تويتر

شارك الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب: "وغداً ننسى فلا نأسى على ماضِِ تولى، وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا، قولوا آمين يا طيبين".
وفي وقت سابق، قال صلاح عبد الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "السوشيال ميديا تحدثت عن شخصية الشيخ شهاب في سره الباتع".
وأضاف صلاح عبد الله: "أشاهد شخصية الشيخ شهاب التي جسدها أحمد عبد العزيز في سره الباتع بانبهار شديد".
وتابع صلاح عبد الله: "إزاي أحمد عبد العزيز عمل شخصية الشيخ شهاب بهذا الشكل الذي ظهر على الشاشة ، خاصة أن الفنان أحمد عبد العزيز لم يقدم مثل تلك النوعية من الأدوار".