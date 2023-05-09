أوكرانيا تعلن عن إحباط هجوم بـ 15 صاروخاً روسيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية ،اليوم الثلاثاء، عن تدمير الدفاعات الجوية الأوكرانية حوالي 15 صاروخا من طراز كروز والتي أطلقتها روسيا في المجال الجوي فوق كييف في الساعات الأولى من اليوم.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية بالمدينة ، في بيان على تطبيق تليجرام ، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات ووقوع أضرار طفيفة، بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية.

وتابع بوبكو في منطقة هولوسيف، انه اندلع حريق في ساحة منزل خاص نتيجة سقوط الحطام وإزالة الحطام على الطريق في منطقة شيفتشينكيف، صواريخ من طراز كروز التي تم إطلاقها ، وعلى الأخص من النوع X-101 (X-555) وعمل دفاع الأوكراني المضاد للطائرات بنجاح.

وأضاف بوبكو إن الهجوم نفذته أربع قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95MS من منطقة بحر قزوين، في خامس هجوم جوي تشنه روسيا على كييف منذ بداية شهر مايو.

وتأتي الهجمات التي تم اعتراضها يوم الثلاثاء بعد أن قال رئيس بلدية كييف إن الضربات الروسية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين كانت بمثابة أضخم هجوم بطائرة مسيرة لموسكو على العاصمة منذ بدء الحرب العام الماضي، وحذر الجيش الأوكراني من محاولة روسيا بإنتهاك الدفاعات الجوية الأوكرانية قبل هجوم مضاد متوقع.