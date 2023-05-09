تقرير: 24.9 مليون شخص يستخدمون منتجات خالية من الدخان بديلا للسجائر حول العالم

أكد تقرير فيليب موريس العالمية للسجائر حول تنفيذ برامج مكافحة تدخين الشباب مع قنوات التوزيع المباشرة والغير مباشرة.

وإدراكًا منها لأهمية الحد من النفايات بعد الاستهلاك، فقد أحرزت تقدمًا في تنفيذ برامج الاستعادة للأجهزة ومخلفات المنتجات الخالية من الدخان وزادت من قدرات إصلاح الأجهزة الإلكترونية.



واوضح التقرير ان نحو 24.9 مليون هو إجمالي المستخدمين البالغين لمنتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال للمنتجات الخالية من الدخان خلال 2022 محققة نموا مقارنه بنحو 21.7 مليون في 2012، لافتا الى ان 32.1 % هو صافي الإيرادات ناتجة من المنتجات الخالية من الدخان 2022 مقارنه بنحو 29.5 % في 2021

ولفت التقرير ان المنتجات الخالية من الجخان يتم طرحها فى نحو 73 سوقاً تتوفر فيها بيع منتجات شركة فيليب موريس الخالية من الدخان، منها 42٪ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وسجل

الاستثمار التراكمي وراء المنتجات الخالية من الدخان نحو 10.7 مليار دولار

ونوة التقرير انه بنسبة 91٪ من إجمالي حجم المبيعات تغطيها برامج منع وصول الشباب لمنتجات التبغ في القنوات البيع بالتجزئة الغير مباشرة، وسجلت نحو 0.3 مليار دولار أمريكي صافي الإيرادات السنوية من منتجات العناية الذاتية والرعاية الصحية

وأشار التقرير الى ان 86٪: معدل إعادة تدوير أجهزة الأيكوس المعادة إلى مراكز إعادة التدوير المركزية، ونحو 68٪: من حجم المبيعات الأسواق تتبع برامج مكافحة نفايات السجائر التقليدية، ونحو 8.5٪: من حجم المبيعات في الأسواق تتبع برامج استعادة مخلفات المنتجات الخالية من الدخان.

من جانبها قالت جينيفر موتليس، رئيس الاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشيونال "يهدف أحدث تقرير متكامل لدينا إلى تلبية مطالب شركائنا للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وقابلية للمقارنة حول مخاطرنا وأدائنا. بينما نستمر في التعلم والتحويل واكتشاف طرق أفضل لتطوير الحلول التي لها تأثير هادف، نأمل أن تؤدي شفافيتنا واستعدادنا للمشاركة إلى إطلاق حوار مع أولئك الذين يمكنهم المساعدة في تسريع وتيرة التغيير".

جدير بالذكر أن التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس انترناشيونال لعام 2022 أخذ في الاعتبار إرشادات المعايير والأطر الدولية، بما في ذلك مبادرة الإفصاح العالمية (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومؤسسة IFRS - بما في ذلك استخدام معايير SASB، المبادئ المتكاملة التفكير وإطار الإفصاح المتكامل - وبعض التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).