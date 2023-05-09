عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقرير: 24.9 مليون شخص يستخدمون منتجات خالية من الدخان بديلا للسجائر حول العالم

صدى البلد

أكد تقرير فيليب موريس العالمية للسجائر حول  تنفيذ برامج مكافحة تدخين الشباب مع قنوات التوزيع المباشرة والغير مباشرة.

 وإدراكًا منها لأهمية الحد من النفايات بعد الاستهلاك، فقد أحرزت تقدمًا في تنفيذ برامج الاستعادة للأجهزة ومخلفات المنتجات الخالية من الدخان وزادت من قدرات إصلاح الأجهزة الإلكترونية.
 

واوضح التقرير ان نحو 24.9 مليون هو إجمالي المستخدمين البالغين  لمنتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال للمنتجات الخالية من الدخان خلال 2022 محققة نموا مقارنه بنحو 21.7  مليون في  2012، لافتا الى ان 32.1 % هو  صافي الإيرادات ناتجة من المنتجات الخالية من الدخان 2022 مقارنه بنحو 29.5 % في 2021

ولفت التقرير ان المنتجات الخالية من الجخان يتم طرحها فى نحو  73 سوقاً تتوفر فيها بيع منتجات شركة فيليب موريس الخالية من الدخان، منها 42٪ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وسجل 

الاستثمار التراكمي وراء المنتجات الخالية من الدخان نحو 10.7 مليار دولار 

ونوة التقرير انه بنسبة 91٪ من إجمالي حجم المبيعات تغطيها برامج منع وصول الشباب لمنتجات التبغ في القنوات البيع بالتجزئة الغير مباشرة، وسجلت نحو 0.3 مليار دولار أمريكي صافي الإيرادات السنوية من منتجات العناية الذاتية والرعاية الصحية 

 وأشار التقرير الى ان 86٪: معدل إعادة تدوير أجهزة الأيكوس المعادة إلى مراكز إعادة التدوير المركزية، ونحو 68٪: من حجم المبيعات الأسواق تتبع برامج مكافحة نفايات السجائر التقليدية، ونحو 8.5٪: من حجم المبيعات في الأسواق تتبع برامج استعادة مخلفات المنتجات الخالية من الدخان. 

من جانبها قالت جينيفر موتليس، رئيس الاستدامة في شركة فيليب موريس إنترناشيونال "يهدف أحدث تقرير متكامل لدينا إلى تلبية مطالب شركائنا للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً وقابلية للمقارنة حول مخاطرنا وأدائنا. بينما نستمر في التعلم والتحويل واكتشاف طرق أفضل لتطوير الحلول التي لها تأثير هادف، نأمل أن تؤدي شفافيتنا واستعدادنا للمشاركة إلى إطلاق حوار مع أولئك الذين يمكنهم المساعدة في تسريع وتيرة التغيير".

جدير بالذكر أن التقرير المتكامل لشركة فيليب موريس انترناشيونال لعام 2022 أخذ في الاعتبار إرشادات المعايير والأطر الدولية، بما في ذلك مبادرة الإفصاح العالمية (GRI)، والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومؤسسة IFRS - بما في ذلك استخدام معايير SASB، المبادئ المتكاملة التفكير وإطار الإفصاح المتكامل - وبعض التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

السجائر السجائر التقليدية الرعاية الصحية الأجهزة الإلكترونية الاستثمار تدخين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع.. اعرف حالة الطقس

ترشيحاتنا

عاجل| مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزير النقل يتفقد "وادي الملوك" أحدث وأكبر سفن الأسطول التجارى المصرى.. صور

رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف وسط وابل من الصواريخ الروسية.. سر توقيت الزيارة

خلال توصيلة.. ربة منزل وعاطل ينهيان حياة سائق توك توك بكفر الشيخ|التفاصيل الكاملة

وزير النقل يعلن من الإسكندرية خطة بناء أسطول تجاري مصري متطور |شاهد

أرامكو تخالف التوقعات بأرباح نفط ضخمة رغم السوق المضطرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

خد منها التليفون .. طالبة تعتدي بشكل صادم على معلمها في أمريكا

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ