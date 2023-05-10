قوى عاملة النواب تناقش أسباب توقف خدمة التأمين الصحي بشركة مساهمة البحيرة..اليوم

صرح النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن طلب الإحاطة المقدم منه بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون سيتم مناقشته بلجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء.

وكان قد تقدم مهني بطلب إحاطة نتاج شكاوى واستغاثات وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركة مساهمة البحيرة بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بالشركة بالرغم انهم ضمن العاملين بقطاع الأعمال العام وتحت مظلة التأمين الصحي و تخصم من مرتباتهم التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم والتي هي من ضمنها حصة التأمين الصحي، ولا يوجد سبب وراء حرمان آلاف العمال من خدمة التأمين الصحي والمقررة وفقا للدستور والقانون .